Seine Torquote in der Nationalmannschaft ist außergewöhnlich gut – und trotzdem wird Niclas Füllkrug zum EM-Auftakt gegen Schottland auf der Bank sitzen. Dass er mit diesem Umstand nicht hadert, liegt auch an seiner speziellen Biografie.

Von Philipp Selldorf, Herzogenaurach

Was Niclas Füllkrug davon hält, dass sich sein Verein intensiv darum bemüht, einen neuen Mittelstürmer und Torjäger zu beschaffen, das hat er am Montag beim Pressetermin im Quartier der Nationalmannschaft nicht verraten müssen – er wurde von niemandem danach befragt. Hätte es jemand wissen wollen, hätte er sicherlich eine gelassen formulierte Antwort erhalten. Borussia Dortmunds höchst konkretes Interesse an der Übernahme des Stuttgarter Schützenkönigs Serhou Guirassy dürfte Füllkrug kaum entgangen sein, aber der 31 Jahre alte Angreifer hat zurzeit viel zu gute Laune, um sich von den unsentimentalen Gepflogenheiten im Fußballgeschäft den Spaß verderben zu lassen. Der BVB mag ihm durch sein Werben um Guirassy eine Art Misstrauensvotum aussprechen – doch Niclas Füllkrug ist viel zu froh über sein spätes Karriereglück, als dass er sich jetzt mit seiner Kränkung auseinandersetzen wollte.