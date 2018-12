2. Dezember 2018, 13:26 Uhr EM-Qualifikation DFB-Team trifft auf Niederlande, Nordirland, Estland und Weißrussland

Handgreiflich: Toni Kroos (links) will den Niederländer Memphis Depay vom Ball drängen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 auf die Niederlande, Nordirland, Estland und Weißrussland.

Gespielt wird in zwölf Ausrichterstädten, für Deutschland ist München mit drei Gruppenspielen und einem Viertelfinale dabei.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss sich in der Qualifikations-Gruppe C zur paneuropäischen Europameisterschaft 2020 mit den Niederlanden, Nordirland, Estland und Weißrussland auseinandersetzen. Das ergab die Auslosung im Convention Center von Dublin am Sonntag.

"Die Gruppe ist normal schwierig, würde ich sagen. Die Niederlande und Deutschland sind die Favoriten - es sollte für beide reichen", äußerte Bundestrainer Joachim Löw. Ähnlich sah es DFB-Präsident Reinhard Grindel: "Die Niederlande sind sicher der Prüfstein. Aber angesichts dieser Gruppe muss man sich qualifizieren." Bondscoach Ronald Koeman hatte die Deutschen "nicht erwartet": "Ich bin nicht glücklich. Aber die Deutschen sind sicher auch nicht glücklich. Es wird ein harter Kampf."

Auch München ist ein Spielort

Die Endrunde findet vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 erstmals auf dem gesamten Kontinent statt. Gespielt wird in zwölf Ausrichterstädten, für Deutschland ist München mit drei Gruppenspielen und einem Viertelfinale dabei. Das Endspiel und die beiden Halbfinals werden im Wembley-Stadion in London ausgetragen.

Alle Gruppensieger und Gruppenzweiten in der EM-Ausscheidung qualifizieren sich für die Endrunde, womit 20 der 24 EM-Tickets vergeben sind. Vom 26. bis 31. März 2020 werden die restlichen vier EM-Tickets ausgespielt. Teilnehmer sind die jeweiligen Gruppensieger aus den Ligen A bis D der Nations League. Hat eines dieser Teams bereits über die reguläre Quali sein Ticket gelöst, rückt das jeweils nächstbeste Team nach. Damit spielt auch die schwächste Liga D einen EM-Starter aus.