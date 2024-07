Kapitän Ilkay Gündogan muss eine Grundsatzentscheidung treffen, ob er zwei weitere Jahre in der Nationalelf spielen und zur WM reisen möchte. Eine Pause in der DFB-Auswahl oder eine Rolle als Gelegenheitsspieler kommt für ihn nicht infrage.

Von Philipp Selldorf, Köln

Wenn Ilkay Gündogan gegen Ende des Monats nach kargen drei Wochen Urlaub die Arbeit in seinem Klub aufnimmt, braucht er nicht auf Schonfrist zu hoffen. Es stehen gleich wieder anspruchsvolle Aufgaben an. Gündogan kommt gerade rechtzeitig zurück, um mit dem FC Barcelona eine Tour in die Vereinigten Staaten zu unternehmen. Für den Verein geht es um die internationale Vermarktung und stattliche Antrittsgagen, die er wegen seiner horrenden Schulden nicht entbehren kann. Dass Barcelonas Stars bei den Schaukämpfen mitwirken, ist vertraglich vereinbart. Nach einem Freundschaftsspiel gegen Gündogans ehemaligen Verein Manchester City in Orlando in Florida gibt es am 4. August eine Vorsaison-Variante des spanischen Klassikers.