Corona-Schock für die deutschen Fußballerinnen: Torjägerin Lea Schüller ist vor dem zweiten EM-Gruppenspiel gegen Spanien am Dienstag (21.00 Uhr/ARD und DAZN) positiv auf Covid-19 getestet worden. Die schlechte Nachricht für die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verkündete der DFB mitten in der finalen Vorbereitung auf das wichtige Spiel, in dem es bereits um den Einzug ins Viertelfinale geht.

Laut DFB-Mitteilung am Montagmittag verspüre die Angreiferin von Bayern München nur leichte Symptome, die 24-Jährige wurde aber im Teamhotel in London-Brentford umgehend isoliert. Über eine Rückkehr in das laufende Turnier werde "je nach Verlauf entsprechend den medizinischen Vorgaben und in enger Rücksprache mit der Uefa" entschieden, erklärte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) weiter.

Neben der Ungewissheit auch über mögliche weitere Infektionen im Kader ist Schüllers Ausfall sportlich äußerst schmerzhaft für den Rekordeuropameister. Die topfitte Bundesliga-Torschützenkönigin hatte beim 4:0 (1:0)-Traumstart gegen Dänemark nicht nur das 2:0 (57.) erzielt, sondern mit ihrem vorbildlichen Laufeinsatz auch das starke deutsche Pressing gelenkt. Und genau das braucht das DFB-Team auch gegen die gefürchtete Passmaschine aus Spanien.

Womöglich darf nun Kapitänin Alexandra Popp (VfL Wolfsburg) von Beginn an ran, nach Knieverletzung und Corona-Infektion in der Vorbereitung war die 115-malige Nationalspielerin zunächst weiter als Edeljoker eingeplant. Auch Laura Freigang (Eintracht Frankfurt) wäre eine Option.