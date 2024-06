Zwei Video-Beweise innerhalb von drei Minuten lassen das EM-Achtelfinale in Richtung DFB-Team kippen. Dänemarks Trainer ist wütend, Julian Nagelsmann spricht von einem wilden Spiel – und nimmt bis zum Viertelfinale ein paar Aufgaben mit.

Von Martin Schneider, Dortmund

Niemand nahm Kasper Hjulmand seinen Ärger übel, nicht mal Julian Nagelsmann. „Ich würde mich andersrum auch aufregen“, sagte der Bundestrainer spät in der Nacht im Dortmunder Stadion. Dänemarks Nationaltrainer sprach von einer „Schande“, von „lächerlichen Entscheidungen“, von „Fragen, die er habe“ und kam zu dem Entschluss, dass „Fußball so nicht sein sollte“. Während er seinen gerechten Zorn in die Welt hinaus entlud, zeigte er auf seinem Smartphone ein, wenn nicht das Bild des Abends: Die Uefa-Grafik, die beweisen soll, dass sein Spieler Thomas Delaney vor dem dann zurückgenommenen Tor zum 1:0 durch Joachim Andersen mit einem Zeh im Abseits gestanden haben soll. „Wir reden über einen Zentimeter. Kann das wirklich die zweifelsfreie Wahrheit sein?“