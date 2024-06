Von Christof Kneer, Philipp Selldorf, Stuttgart

Manuel Neuer

Detailansicht öffnen Manuel Neuer (Foto: Matthias Schrader/AP)

Übte beim Warmmachen mit Spezialtrainer Andreas Kronenberger lange Bälle in die gegnerische Hälfte – und hätte dabei fast das Schiedsrichter-Gespann abgeräumt wie Kegel auf der Kegelbahn. Im Spiel dauerte es dann nur 14 Sekunden, bis er selbst zu Boden ging – heldenhaft allerdings, um vor Angreifer Roland Sallai zu retten. Musste sich dann nicht mehr warmhalten, dafür sorgten die Ungarn. Bei Szoboszlais Freistoß reagierte der 38-Jährige wie ein 28-Jähriger, beim Nachschuss war er so schnell am Boden wie ein 18-Jähriger. Gab es nicht zuletzt eine Torwartdiskussion? Gibt es jetzt nicht mehr – wobei: Am Ende ließ er wieder einen Ball fallen.