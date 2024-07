Viertelfinale der Fußball-EM:Spanien zerstört die deutschen Titelträume

Deutschland kämpft, ist im Viertelfinale gegen den Favoriten ebenbürtig – doch dann köpft Mikel Merino in der 119. Minute das Siegtor zum 2:1 für Spanien. Die deutschen Spieler trauern – und hadern wegen einer Szene, in der Deutschland einen Elfmeter hätte bekommen müssen.

Von Javier Cáceres, Stuttgart

Die deutschen Träume vom EM-Sieg sind am Freitagabend in Stuttgart jäh zerstört worden. Spaniens Nationalmannschaft machte ihre Versprechung wahr – und schickte nicht nur die deutsche Nationalelf in die nahegelegenen Domizile, sondern auch den 34-jährigen Toni Kroos durch einen hart erkämpften 2:1-Sieg in den Ruhestand. Der Weltmeister von 2014 hatte bereits vor Wochen angekündigt, dass er seine Karriere nach der EM beenden würde, bei Real Madrid hatte er sich schon unlängst verabschiedet. Die Spanier feierten ihre beiden Matchwinner: den Leipziger Dani Olmo, der die spanische Führung erzielte. Und Mikel Merino, der in der Verlängerung das Siegtor köpfte.