Von Martin Schneider, Stuttgart

Natürlich fasste es Thomas Müller am besten zusammen: „Die Handspielregel ist ein verzwicktes Luder“, sagte er auf dem Weg zum Bus zu der Szene, die bereits unmittelbar nach dem Spiel gefühlt auf jedem Smartphone in der Stuttgarter Arena in der Wiederholung lief. In der 105. Minute schoss Jamal Musiala beim Stand von 1:1 dem Spanier Marc Cucurella an den Arm. Schiedsrichter Anthony Taylor pfiff aber keinen Elfmeter.