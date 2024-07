Deutschland scheitert bei der EM:Ein Aus, das Hoffnung spendet

Von Martin Schneider, Stuttgart

Der Scheinwerfer leuchtete hell in Thomas Müllers Gesicht, seine geröteten Augen reflektierten das weiße Licht. In der Interviewzone eines Stadions ist für die Kameras alles gnadenlos hell ausgeleuchtet, damit keine Emotion verloren geht bei diesem Gefühlsmotor namens Fußball, erst recht, wenn das Salzwasser von Schweiß und Tränen zusammenfließt. „Eine Mischung“ sei es gewesen, sagte Müller in seinem schwarzen Trainingsanzug, warum er kurz zuvor auf dem Platz geweint hatte; wegen der Niederlage, weil es wahrscheinlich sein letztes Länderspiel war und weil die Zuschauer trotz des Ausscheidens der Mannschaft applaudierten. Und als er dann noch seine Familie in der Kurve sah, da „wird man ein bisschen melancholisch“, sagte Müller.