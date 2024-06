Von Philipp Selldorf

In den Berichten der Weltpresse über das Eröffnungsspiel der EM und in den Fernsehrunden mit den alleswissenden Altinternationalen war vermutlich, falls überhaupt, selten von diesem Moment in der 48. Minute die Rede: ein Fehlpass ohne Folgen, Kategorie schnell und vergänglich, augenscheinlich bloß ein Atom im Fußballuniversum. Doch dieser Fehlpass war in Wahrheit ein Ereignis, das für einen Augenblick die Gesetze der Physik außer Kraft setzte und die unaufhörliche Ausdehnung des Universums innehalten ließ. Er war die Ausnahme von der Regel, die bis dahin als prinzipiell unveränderlich anzusehen war.