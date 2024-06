EM-Start gegen Schottland:Deutschlands rauschhafter Auftakt

Aus dem Stadion von Philipp Schneider

Herrje, war es nun so weit? Es sah sehr danach aus! An der Seitenlinie stand Julian Nagelsmann, er formte die Hände zu einem Schalltrichter und brüllte etwas. Man wünschte sich in diesem Moment, der Kameramann würde ein Superteleobjektiv auspacken, ganz nah an Nagelsmanns Mund zoomen, dazu noch die Hilfe eines Lippenlesers. Ob Nagelsmann gerade das Codewort gerufen hatte? Einfach so, kurz vor dem Halbzeitpfiff? Just for fun?