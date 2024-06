Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Der Routinier beeindruckt gegen Schottland mit seiner Pass-Quote, Musiala kurvt geschmeidig durch die Abwehr, Andrich erfüllt die Raubein-Erwartungen, und Can rundet den Abend mit einer kuriosen Geschichte ab. Die DFB-Elf in der Einzelkritik.

Aus dem Stadion von Christof Kneer, Philipp Selldorf

Manuel Neuer

Erhielt überraschend den Vorzug vor Marc-André ter Ste.... na gut, das ist ein Scherz. Über den Status von Manuel Neuer ist in den vergangenen Tagen schon genug gesagt worden. Je nach Partei und Geschmacksrichtung wurden in dieser Torwartdebatte entweder Neuers Patzer oder seine Paraden hervorgehoben. Trug zu den Debatten an diesem Abend nichts bei, weil es nichts zu tun gab. Und den Gegentreffer hätte nicht mal Marc-André ter Ste .. aber egal.