Deutsche EM-Auftaktgegner:Schottische Krüge sind immer halbvoll

Zigtausende mitreisende Fans, dazu chronischer Optimismus: Schottland tritt bei der EM mit der wohl größten „Mannschaft“ des Turniers an. Auf dem Platz herrscht Linksverkehr – und Profis aus der Premier League geben den Ton an.

Von Sven Haist

Zur Einstimmung auf die EM hat der schottische Softdrink-Hersteller Irn Bru einen Werbefilm geschaltet, der durch einige kulturelle Anspielungen auf humorvolle Art die Ausgangssituation für das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland abbildet. Dabei nimmt der Spot den einst vom Deutschen Fußball-Bund für sein Nationalteam verwendeten Slogan „Die Mannschaft“ aufs Korn. In der Toilette eines zu einem bayerischen Biergarten umgebauten Gasthauses wäscht sich ein Schotte im Nationaltrikot und im karierten Kilt die Hände, als ein Deutscher dazustößt. Der Anhänger des Gastgeberlandes, der eine Deutschland-Flagge umgebunden hat, wendet sich an den Schotten und spricht ihn in leicht hochnäsigem Ton an: „Hey Schottland, viel Glück mit eurer Mannschaft, ja …“