Von Dunja Ramadan

Lange Warteschlangen, vollgestopfte U-Bahnen, überfüllte Fanzonen, vermüllte Innenstädte, Schlägereien unter Fans, Alkoholexzesse, Regenmassen im Stadion – das sind die Bilder, die arabische TV-Zuschauer in diesen Tagen von der Europameisterschaft zu sehen bekommen. Sie zeigen vor allem eins: angebliche deutsche Überforderung. Und diese ist eine willkommene Retourkutsche für zahlreiche Fußballbegeisterte in der arabischen Welt, die während der WM 2022 in Katar vor allem eins einstecken mussten: Kritik, zum Beispiel an den oft unwürdigen Arbeitsbedingungen.