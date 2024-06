Von Christof Kneer, Stuttgart

Unerlaubt verließ Julian Nagelsmann seine Coaching-Zone, aber nur ein Unmensch hätte ihn dafür verurteilt. Ein paar Meter lief Nagelsmann in Richtung Mittellinie, dann nahm er die Hände zum Himmel und klatschte. Sollte die Idee dahinter gewesen sein, das Publikum in Stuttgart zum Mitklatschen zu animieren, dann wäre das eine sehr schöne, aber auch sehr überflüssige Idee gewesen. Die Menschen im Stadion brauchten keine Handlungsempfehlung, die meisten von ihnen hatten sich bereits erhoben. „Gün-do-an“ riefen sie lauthals und textsicher, als der Stadionsprecher sich in einem längst ritualisiertem Manöver „bei unserer Nummer 21, Ilkay ...???“ bedankte. Und während Gündogan noch freundlich zurückwinkte, wurde auf der Tribüne bereits eine brisante Nebenbeobachtung angestellt. Aufmerksam verfolgt wurde der Weg der Kapitänsbinde, die sich dann Joshua Kimmich überstreifte.