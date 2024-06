FAQ zur Heim-EM:Alles, was Sie zur EM wissen müssen

Offiziell sind alle Spiele der Gruppenphase ausverkauft. Fans haben jedoch die Möglichkeit, nach einer Anmeldung über die offizielle Plattform des europäischen Fußballverbandes Uefa, zurückgegebene Karten zum Originalpreis zu erwerben. Außerdem gibt es noch sogenannte Hospitality-Pakete in den VIP-Bereichen der Stadien, für das Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland sind etwa noch Angebote für 4500 Euro pro Person zu haben. Besonders bei der WM in Katar waren diese Pakete für manche attraktiv, weil sie vom Alkoholverbot ausgenommen waren. Einen regulären Verkauf gibt es erst wieder ab der K.-o.-Phase, dann gehen nämlich Tickets an die Verbände, die sich qualifiziert haben. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) erläutert auf seiner Website das Verfahren, falls das Team von Julian Nagelsmann ins Achtelfinale einziehen sollte. Start soll der 23. Juni sein.

Ich habe bereits ein Ticket und würde es gern an jemand anderen weitergeben. Kann ich das einfach tun?

Die Tickets sind grundsätzlich personalisiert und nur für diese Person gültig. Sollte eine Person kurzfristig verhindert sein, teilt die Uefa mit, dass es „kurz vor dem Spiel“ über die offizielle Ticket-App möglich sein wird, das Ticket an Freunde oder Familienmitglieder zu übertragen. Stornierung oder Erstattung sind nicht möglich. Ein Weiterverkauf ist nur über die oben erwähnte Plattform der Uefa legal. Weil die Tickets personalisiert sind, muss beim Betreten des Stadions ein Personalausweis oder Reisepass vorgezeigt werden.

Gelten die Tickets auch als Fahrkarte für Bus und Bahn?

Ja. Wer ein EM-Ticket besitzt, muss am Spieltag nicht zusätzlich ein Nahverkehrsticket lösen und kann mit U-Bahnen, S-Bahnen, Bussen sowie mit Regionalzügen zum Stadion fahren. Wer mit dem Fernverkehr reist, zahlt in Kombination mit seinem Stadionticket nur knapp 30 Euro für eine Fahrt in der zweiten Klasse. Wer mit dem PKW am Stadion parken will, braucht dafür ein gesondertes Parkticket, die Situation ist aber von Stadt zu Stadt unterschiedlich, in Hamburg etwa gibt es gar keine Parkplätze am Stadion. Eine Übersicht findet sich hier.

Was darf ich im Stadion und was darf ich nicht?

Die Uefa hält während des Turniers das Hausrecht in den Stadien und bestimmt die Regeln. Die komplette Stadionordnung ist hier veröffentlicht. Es gelten die aus dem deutschen Ligafußball bekannten und mal mehr, mal weniger streng befolgten und durchgesetzten Grundsätze (keine Waffen, keine Pyrotechnik, Stadion nicht alkoholisiert betreten, etc.), aber auch ein paar Regeln, die am Eingang zu Problemen führen können, wenn man sie nicht kennt. Etwa, dass jede Tasche verboten ist, die die Größe eines DIN-A4-Blattes übersteigt. Es ist zudem nicht erlaubt, Getränke mit ins Stadion zu nehmen; es herrscht Rauchverbot (auch für E-Zigaretten). Wer eine sogenannte Powerbank mitnehmen will, muss darauf achten, dass sie nicht größer als das eigene Handy ist. Ausdrücklich untersagt sind zudem Laserpointer, Stockschirme, Trillerpfeifen, Gaströten und – tatsächlich – ausdrücklich Vuvuzelas. Das Filmen mit der Handykamera ist im Stadion nur für den privaten Zweck erlaubt.

Wo werden die Spiele übertragen?

Der Pay-TV-Sender Magenta TV hat die Übertragungsrechte an allen 51 Spielen erworben. Die Preise variieren je nach Abo-Modell, starten aber bei zehn Euro im Monat. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen 34 Partien, darunter alle der deutschen Nationalmannschaft, zwölf Spiele laufen außerdem auf RTL. Von den 51 Partien werden also 46 im Free-TV zu sehen sein und nur fünf exklusiv bei Magenta. Fest steht bereits, dass dies die Gruppenspiele Ungarn-Schweiz (15. Juni, 15 Uhr), Slowenien-Serbien (20. Juni, 15 Uhr) und Schottland-Ungarn (23. Juni, 21 Uhr) betrifft. Dazu kommt ein weiteres Gruppenspiel des dritten Spieltags und ein Achtelfinale.

Gibt es Public Viewing?

Ja. In jeder der Ausrichterstädte gibt es eine offizielle Fanzone, in Berlin wurde vor dem Brandenburger Tor extra Kunstrasen verlegt, in München findet das Fanfest im Olympiapark statt. Die Bundesregierung hat – wie schon bei vorherigen Turnieren – den nächtlichen Lärmschutz gelockert, sodass auch Übertragungen nach 22 Uhr möglich sind. In Biergärten, Kneipen oder anderen Orten ist Public Viewing auch noch spontan möglich, die Uefa hat mitgeteilt, dass sie für kleinere Veranstaltungen unter 300 Personen keinen Lizenzantrag verlangt.

Fußball-Europameisterschaft 2024 : EM-Spiele in München: Alles zu Terminen, Fan-Festen und Tickets Am 14. Juni startet die Fußball-Europameisterschaft. Alle Informationen rund um Karten, Anfahrt und Fan-Fest im Überblick. Von Isabel Bernstein, René Hofmann, Joachim Mölter

Wie steht es um die Sicherheit?

Das Turnier findet unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt. Pro Tag sind allein 22 000 Beamte der Bundespolizei im Einsatz, es gilt eine Urlaubssperre. Grenzkontrollen sind seit dem 7. Juni möglich. Bundesinnenministerin Nancy Faeser nannte die Lage kürzlich „angespannt“, auch wenn es derzeit „keine konkreten Gefährdungshinweise“ gebe. Generell sind die Sicherheitsbehörden seit Monaten in Sorge. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul stellte vor dem Testspiel in Mönchengladbach Maßnahmen zur Drohnenabwehr vor. Wer also vorhat, die Zuschauerströme rund um die Arenen mit der privaten Kameradrohne zu filmen, sollte sich das nochmal überlegen, es drohen Festnahmen. Bei der EM 2021 landete beim ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft in München ein Greenpeace-Aktivist per Gleitschirm auf dem Rasen der Arena.

SZ Plus Europameisterschaft : Auf der sicheren Seite Einen guten Monat vor Beginn der Fußball-EM kämpfen Geheimdienste, Polizei und Organisatoren mit enormem Aufwand gegen mögliche Terrorgefahren. Nur: Wie lassen sich Millionen Fans schützen? Von Markus Balser

Was kostet die EM den Steuerzahler?

Das ist schwer zu sagen. Zwar speist sich das 650-Millionen-Euro-Budget des Organisationskomitees nur aus Einnahmen des Turniers, allerdings entstehen große Kosten außerhalb dieses Budgets in den Bereichen Infrastruktur und Sicherheit, beide Posten zusammen könnten auf eine halbe Milliarde Euro zulaufen. Die Uefa rechnet mit einem Gewinn von 1,75 Milliarden Euro.

SZ Plus Fußball-EM 2024 : Was die EM den deutschen Steuerzahler kostet Die Fußball-EM 2024 wird für den Staat eine teure Angelegenheit. Viele Hundert Millionen Euro gibt er aus - doch der ganze Umfang ist unklar. Denn bei entscheidenden Fragen agiert die Bundesregierung intransparent. Von Johannes Aumüller

Hat sich im Turniermodus etwas geändert?

Der Modus ist weitgehend derselbe wie beim paneuropäischen Turnier 2021. 24 Nationen sind dabei, davon erreichen 16 das Achtelfinale – also neben den Gruppenersten und -zweiten auch die vier besten Gruppendritten. Bei Punktgleichheit entscheidet bei Uefa-Wettbewerben im Gegensatz zu Fifa-Turnieren stets zunächst der direkte Vergleich, erst dann die Tordifferenz aus allen Gruppenspielen. Sollte dann immer noch Gleichstand herrschen und sollten sich die beiden Teams im letzten Gruppenspiel duellieren, würde es zum Elfmeterschießen kommen. Sollte das nicht der Fall sein, entscheidet die Fair-Play-Wertung. Der Fall trat zuletzt auf großer Bühne bei der WM 2018 ein, als Senegal aus dem Turnier ausschied, weil die Mannschaft zwei gelbe Karten mehr gesehen hatte als Japan.

Hat sich bei den Regeln etwas geändert?

Neu ist, dass nur noch der Mannschaftskapitän – oder ein anderer vorher zu bestimmender Spieler, falls der Kapitän der Torhüter sein sollte – mit dem Schiedsrichter sprechen darf. Das soll Rudelbildungen verhindern. Beibehalten wurde nach der Corona-Pandemie die Möglichkeit, fünf Aus- und Einwechslungen in drei Wechselfenstern vorzunehmen; sollte es zu einer Verlängerung kommen, darf ein sechstes Mal gewechselt werden. Wie immer gilt, dass Spieler, die zwei gelbe Karten gesehen haben, für ein Spiel gesperrt werden, erst nach dem Viertelfinale werden die Verwarnungen gestrichen. Diese inoffiziell „Ballack-Regel“ genannte Bestimmung gilt, nachdem Michael Ballack das WM-Finale 2002 wegen einer Gelbsperre verpasst hatte.

SZ Plus Meinung Schiedsrichter bei der EM : Was der Fußball endlich vom Rugby lernt Nur noch die Kapitäne sollen mit Schiedsrichtern sprechen dürfen: Der Test dieser Regel auf der großen EM-Bühne ist gewagt, aber ein überfälliger Lösungsansatz für ein großes Problem des Sports. Kommentar von Sebastian Fischer

Was ist eigentlich mit der Kapitänsbinde?

Die Uefa stellt die Kapitänsbinde, auf der der Schriftzug „Respect“ zu sehen sein wird. Zwar gäbe es laut Regelwerk die Möglichkeit, Ausnahmen zu beantragen, der DFB hat aber bereits angekündigt, mit dem offiziellen Armband auflaufen zu wollen. Eine Diskussion wie in Katar über die Beschriftung der Binde ist also sehr unwahrscheinlich. Die Uefa bestimmt darüber hinaus auch die offizielle Tormusik, weswegen das von vielen Fans favorisierte Lied „Major Tom“ von Peter Schilling nach deutschen Treffern nicht gespielt werden wird.