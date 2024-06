Von Christof Kneer, Herzogenaurach

Rudi Völler gehört zu jenen Menschen, die noch in der gedruckten Programmzeitschrift nachsehen, welcher Tatort am Sonntagabend kommt. Anders als sein ehemaliger Mitspieler Matthias Sammer verfügt Völler zwar durchaus über eine „Internet-Konstellation“, wie das tatsächlich auf Sammerdeutsch heißt, aber lieber ist es Rudi Völler schon, wenn er mit vorhandenen Leuten an einem vorhandenen Tisch sitzt und „ein Käffchen“ trinkt. „Käffchen“ sagt man zwar eigentlich nicht mehr, aber wenn einer dieses Wort aus vollem Herzen benutzen darf, dann der ehemalige Weltklassestürmer Völler, der seine Tore einst fürsorglich „Törchen“ nannte. Zurzeit hat Völler eine neue Lieblingsformulierung, er sei „oldschool“, sagt er mit diesem Völlergrinsen, das genauso wenig kopierbar ist wie das, was man möglicherweise seine Frisur nennen könnte. „Oldschool“, meint Völler, höre sich „einfach besser an als altmodisch“.