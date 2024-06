Von Christof Kneer, Dortmund

Es war kurz nach Mitternacht, als die ausländischen Reporter ihre Suchmaschinen anwarfen. What did he say? flüsterten sie dabei ihren inländischen Nebensitzern zu, und die Inländer halfen ihnen beim Buchstabieren. „Mister Kachelmann“ schrieben die ausländischen Reporter also und erhielten, ihren Mienen zufolge, ein zufriedenstellendes Ergebnis.