Alexander Zorniger hat als Trainer in Dänemark gearbeitet. Er spricht über die Vorzüge des positiven dänischen Lebensstils, gut ausgebildete Fußballer – und erklärt, weshalb die deutsche Elf das EM-Achtelfinale gegen den Nachbarn trotzdem gewinnen müsste.

Interview von Christof Kneer, Herzogenaurach

Alexander Zorniger ist für das anstehende EM-Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark ein kundiger Gesprächspartner. Der 56-Jährige hat als Trainer in beiden Ländern gearbeitet, für RB Leipzig und den VfB Stuttgart, aber auch zweieinhalb Jahre bei Bröndby IF in der dänischen Liga. Derzeit trainiert er den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth.