DFB-Elf im Achtelfinale:Endspiel um das deutsche Selbstverständnis

Kommentar von Philipp Selldorf

So könnte es laufen am Samstagabend in Dortmund: Nach einem Halbfeld-Freistoß des Standard-Spezialisten Christian Eriksen gelingt Verteidiger Andreas Christensen das 1:0 für Dänemark (34. Minute). Die Deutschen, die zuvor drei gute Chancen vergeben hatten (Pfostentreffer Kai Havertz, 23.), rennen zunehmend hektisch dem Rückstand hinterher, fünf Einwechslungen bringen eher Unordnung als Impulse, und in der 82. Minute schließt Andreas Skov Olsen einen Konter mit dem 2:0 ab. Beim Schlusspfiff sind schon tausende deutsche Fans nach Hause gegangen.