Von Jonas Beckenkamp, München

Die Reporterin von der alten Tante BBC war gekommen, um die Frage aller Fragen zu stellen. Auf dem Podium der Pressekonferenz saßen schließlich Menschen, die es wissen mussten. Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand zum Beispiel – oder auch ein Sprecher des europäischen Fußballverbands Uefa. Also: „Um es mal aufzuklären: Ist Dänemark nun wegen der Fairplay-Wertung als Gruppenzweiter vor Slowenien gelandet oder wegen der Rangliste in der Qualifikation?“, fragte die englische Journalistin. Die zögerliche Antwort des Offiziellen: „Dazu wird es in Kürze eine Auskunft der Uefa geben.“