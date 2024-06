Und heute? Es soll ja Menschen geben, die im Alter jeden Spiegel meiden, weil ihnen ein Gesell begegnet, der Angst macht. „Mit was für Schrecken / schaut ein trister Greis dich / aus deinem Gesicht an“, schrieb einmal der kubanische Dichter Eliseo Diego. Jedenfalls gibt es nur einen Spieler bei dieser Europameisterschaft, der vergreister ist als Ronaldo: Pepe, 41, sein Kamerad in der portugiesischen Nationalelf. Ob Ronaldo deshalb schon den Spiegel meidet, um dem höhnischen Blick des Verfalls zu entgehen? Es darf bezweifelt werden.

Obschon er 39 Jahre alt ist, keine materielle Not und keine dringende Notwendigkeit verspüren dürfte, Lob zu haschen, wird Ronaldo die portugiesische Nationalelf am Dienstag in Leipzig gegen die Tschechische Republik aufs Feld führen, voraussichtlich als Kapitän. „Für die Seleção zu spielen, ist für mich Leidenschaft und Liebe“, sagte er, ehe er vor ein paar Tagen deutschen Boden betrat.

Es waren Worte, die etwas poetischer klangen als jene prosaischen Sentenzen, die er seit Jahren vor sich herträgt und die ihm dieser Tage wieder über die Lippen kamen: „Nicht ich jage Rekorde. Die Rekorde jagen mich.“ Dass das mindestens die Wahrheit dehnt, ändert nichts daran, dass ein paar seiner Bestmarken von beeindruckender Natur sind.

Auch seine fußballerische Geltungskraft ist noch recht intakt

Ronaldo wird in Deutschland der erste Fußballer sein, der seine sechste EM spielt; die erste beendete er unter Tränen im Jahr 2004, als er gegen Otto Rehhagels Griechen im Finale verlor. Er ist längst der Spieler mit den meisten Einsätzen (207), der Torschütze mit den meisten Länderspieltoren, im Dress der portugiesischen Auswahl kommt er auf 130 Treffer. Mehr als die Hälfte davon (78) erzielte er nach Vollendung des 30. Lebensjahres. Das zeigt schon, dass der Ronaldo des Jahres 2024 sich nicht so sehr unterscheidet vom Ronaldo aus 2012: „Er beginnt jedes Spiel, als habe er drei Tage keinen Fußball gespielt“, sagte damals der französische Trainer Arsène Wenger.

Überhaupt hat sich Ronaldo einiges bewahrt, etwa einen ins Krankhafte ragende Ehrgeiz. Neulich flossen beim mehrmaligen Sieger der Champions League und des „Ballon d’Or“ Tränen – weil er mit seinem aktuellen Klub Al-Nassr das Finale um den King’s Cup von Saudi-Arabien gegen Al-Hilal verlor. Und dass die Freikarten für das öffentliche Training der Portugiesen in Harsewinkel nahe Gütersloh auf Internetplattformen für Hunderte Euro feilgeboten wurden, hat vor allem mit Ronaldo zu tun.

Detailansicht öffnen Aufruhr in Harsewinkel: Ein Ordner schattet Cristiano Ronaldo (rechts) im Trainingslager der Portugiesen vor einem aufdringlichen Gast ab. (Foto: Hassan Ammar/AP)

Auch seine fußballerische Geltungskraft ist noch recht intakt: In der EM-Qualifikation, bei der Portugal ungeschlagen blieb, schoss er in zehn Spielen zehn Tore; nur Belgiens Romelu Lukaku (14) war in der Qualifikationsrunde erfolgreicher. Seit seinem 39. Geburtstag, den Ronaldo am 5. Februar feierte, hat er in 22 Spielen 22 Tore geschossen – als wollte er die Pilgerreise des seit Januar 2023 amtierenden Nationaltrainers Roberto Martínez rechtfertigen. Martínez, vormaliger belgischer Nationalcoach, hatte Ronaldo aufgesucht, als alle Welt davon ausging, dass der Spieler nach den bei der WM 2022 vergossenen Tränen nicht mehr für Portugal auflaufen würde.

Ronaldos Allgegenwart überschattet, dass Portugal eine der besten Generationen zur EM schickt. Martínez erklärte der spanischen Zeitung As, dass 71 Portugiesen in den fünf großen Ligen Europas spielen (England, Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland) – und das westlichste Land Europas, das zu den kleinsten des Kontinents zählt, in der vergangenen Saison die fünftmeisten Fußballer in die Champions League entsandte.

„Sie sind alle gerade im besten Alter“, sagte der portugiesische Alt-Internationale Rui Costa, heute Präsident von Benfica, vor einigen Tagen am Rande des Champions-League-Finales zur SZ. „Ich bin voller Hoffnung, dass wir den Titel holen.“ Bedenken über eine schwierige Einbindung Ronaldos wischte er beiseite: „Roberto Martínez managt das gerade sehr gut.“ Ansonsten kann der Verband immer noch auf die Unterstützung des Spielerberaters Jorge Mendes zurückgreifen. Er vertritt nicht nur die Interessen von Ronaldo, sondern auch vom überwiegenden Teil der Nationalmannschaft.