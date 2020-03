Den ganzen Tag über waren die Spitzen des europäischen Fußball-Verbandes am Dienstag in Videokonferenzen zugange. Am späten Vormittag schalteten sie sich mit den Vertretern von Ligen, Klubs und Spieler-Gewerkschaften zusammen. Ein bisschen später waren die 55 Nationalverbände dran. Und als Letztes beratschlagte sich das Exekutivkomitee um den Uefa-Präsidenten Aleksander Ceferin noch einmal intern, ehe der Verband am Nachmittag die Entscheidung verkündete: Die Austragung der Fußball-Europameisterschaft, die vom 12. Juni an in zwölf europäischen Ländern stattfinden sollte, wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus verschoben. Stattdessen soll sie in der Zeit vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2021 nachgeholt werden. Das Konzept wird kaum angezweifelt, muss aber wohl wieder neu abgesegnet werden: Eröffnung in Rom, Finale in London, München steht bislang mit vier Spielen im Programm.

"Es war wichtig, dass die Uefa als Dachverband des europäischen Fußballs den Prozess anführte und das größte Opfer brachte", erklärte Ceferin. Die Verschiebung sei für die Uefa mit enormen Kosten verbunden. Aber der Gedanke, "ein europaweites Fußballfestival in leeren Stadien mit verlassenen Fanzonen zu feiern, während der Kontinent isoliert zu Hause liegt", sei freudlos. Die Offiziellen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) begrüßten den Schritt. "Wir alle müssen die Gesundheit und das Leben von Menschen schützen, das gilt selbstverständlich auch für den Fußball. Deshalb ist es völlig richtig und alternativlos, die Euro zu verschieben", erklärte Bundestrainer Joachim Löw.

Es ist das erste Mal in der 60-jährigen Geschichte des Turnieres, dass die Endrunde verschoben wird. Der Entscheid wird viel Flexibilität in anderen für 2021 terminierten Wettbewerben erfordern, von der U21-EM bis zur Frauen-EM. Eine Arbeitsgruppe soll sich Gedanken über den Spielkalender machen. Wie es mit der Europacup-Saison weitergeht, die mitten im Achtelfinale gestoppt wurde, ist offen. Sie ist fürs Erste ausgesetzt. Nahezu zeitgleich mit der Uefa beschloss auch der südamerikanische Verband Conmebol, sein ebenfalls für Sommer geplantes Nationenturnier Copa America auf 2021 zu vertagen.

Am EM-Modus soll sich 2021 nach Möglichkeit nichts ändern

Profiteur der Verschiebungen sind die nationalen Ligen. Die haben nun mehr Spielraum, ihre unterbrochenen Saisons vielleicht doch noch irgendwie zu Ende zu bringen - notfalls mit Hilfe sogenannter Geisterspiele ohne Publikum. In der Bundesliga stehen noch neun Spieltage aus, ebenso in der Premier League, in den anderen europäischen Top-Ligen in Frankreich (10), Spanien (11) und Italien (12) sogar noch mehr. Dabei gibt es sogar zunehmend Diskussionen, ob die Saison über den 30. Juni hinaus verlängert werden könnte. Das ist bisher der Stichtag fürs Saisonende - zumal dann viele Profiverträge auslaufen. Doch in der aktuellen Situation werden alle Begrenzungen in Frage gestellt.

In Spanien und Italien ist die finanzielle Lage so dramatisch, dass manche Klubs unter allen Umständen die Saison zu Ende spielen wollen, notfalls erst im September. In Deutschland betonte DFL-Chef Seifert nach der Mitgliederversammlung am Montag zwar, dass es das Ziel sei, bis zum 30. Juni fertig zu sein. Aber am Rande der Zusammenkunft der 36 Erst- und Zweitligisten war eine Verlängerung bereits ein Thema.