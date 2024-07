Bei Real Madrid gilt Jude Bellingham als Zidanes Erbe, bei der EM wirkt der 21-Jährige in seiner Führungsrolle überfordert. Englands Abschneiden wird an ihm festgemacht werden. Dafür gibt es ein berühmt-berüchtigtes Vorbild.

Von Sven Haist

Selbst an seinem freien Tag stand Jude Bellingham im Mittelpunkt. Der Offensivspieler der englischen Nationalmannschaft traf sich in dieser Woche mit seinen Eltern in Erfurt, eine halbe Autostunde entfernt vom Quartier in Weimar und eigentlich fernab des EM-Trubels in Deutschland. Nach einem Spaziergang durch die Altstadt kehrte Bellingham auf der Terrasse eines Restaurants ein.