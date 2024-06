Fast durchweg lief Domenico Tedesco unruhig in seiner Coaching-Zone im Stuttgarter Neckarstadion umher. Mal hatte er die Hände in der Hüfte, mal in der Hosentasche. Mit zunehmender Matchdauer gestikulierte er immer mehr in Richtung seiner Spieler auf dem Platz. Er versuchte zwar, Gelassenheit auszustrahlen. Aber je mehr sich die Tabellensituation in der Gruppe E zuspitzte, desto angestrengter wirkten seine Anweisungen. Weil auch die parallel laufende Partie zwischen der Slowakei und Rumänien auf ein Remis hinauslief und dann auch so endete (1:1), hätte nur ein einziges Tor für die Ukraine in der Schlussphase das Aus für Tedescos Belgier bedeutet. Es wäre eine Blamage sondergleichen gewesen, mehr noch als das peinliche Vorrundenaus bei der WM 2022.