Um die seinerzeit überalterte Elf zu erneuern, installierte Belgiens FA den Deutschen Domenico Tedesco als unvoreingenommenen Nachfolger von Martínez. Bis dahin war Tedesco ausschließlich als Klubtrainer tätig und leitete keinen der relevanten belgischen Akteure an. Seine Aufgabe bestand darin, mit einer neuen Generation auf Sicht eventuell das mehrmals knapp verpasste alte Ziel zu erreichen: einen EM- oder WM-Titel zu gewinnen.

Nach dem misslungenen Turnierstart, einem 0:1 gegen die Slowakei, scheinen Belgien nun schon wieder die Probleme von einst eingeholt zu haben. Trotz einer vorzeigbaren Darbietung gelang dem Tedesco-Team kein Treffer. Die Abschlussschwäche der Belgier in turnierentscheidenden Spielsituationen ist seit vielen Jahren das Kernproblem, zuletzt gab es bei der WM nur ein Tor in drei Spielen. Sie manifestiert sich bisweilen in der Personalie Romelu Lukaku, dem Stoßstürmer des Teams. Er steht beim FC Chelsea unter Vertrag und wurde zuletzt immer wieder nach Italien ausgeliehen. Gegen die Slowaken konnte der Torjäger eine Reihe an formidablen Chancen nicht nutzen. Und als er tatsächlich zweimal den Ball ins Netz brachte, wurden die Tore jeweils aberkannt.

Die Situation hatte Ähnlichkeiten mit dem letzten Gruppenspiel der WM 2022. Damals kam Lukaku angeschlagen zur zweiten Halbzeit in die Partie und vergab einige kaum auszulassende Möglichkeiten. Auch auf Vereinsebene unterlief ihm ein vergleichbar beachtetes Missgeschick im verlorenen Champions-League-Finale mit Inter Mailand 2023. Grundsätzlich kommt Lukaku im Nationaltrikot, wie auch bei all seinen Klubstationen, auf bemerkenswerte Torquoten. Er erzielte 85 Tore in 116 Länderspielen für Belgien, bei Turnieren elf Treffer in 23 Einsätzen. Allerdings gelangen ihm neun davon seit der WM 2014 bei den deutlichen Vorrundensiegen gegen Irland, Panama, Tunesien, Russland und Finnland. Sein einziges Tor gegen eine Spitzennation bewerkstelligte der 31-Jährige im EM-Viertelfinale 2021 gegen den Turniersieger Italien – es war ein Elfmeter.

Belgien spielt bei der EM ohne Thibaut Courtois, den vielleicht besten Torhüter der Welt

Die Bilanz legt nahe, dass dem immer wieder rassistisch verunglimpften Lukaku die Fortune für einen internationalen Ausnahmestürmer fehlt. Das dürfte an seiner ausbaufähigen Präzision in der Ballannahme und im Abschluss liegen – und auch in seinem fragil wirkenden Gemüt. In der Szene ist es ein offenes Geheimnis, dass Lukakus Erscheinungsbild als unerschütterlicher Riese wohl eher eine Illusion darstellt. Er hat seine besten Leistungen immerzu abgerufen, wenn der Druck einigermaßen erträglich war, wie etwa bei Inters ungefährdeter Meisterschaft 2021.

Bei dieser EM ist jedoch das Gegenteil der Fall. Alle Augen sind auch auf Lukaku gerichtet, weil ihm sein Trainer eine prominente Position im Team eingeräumt hat. Als Zeichen der Wertschätzung bestimmte Tedesco ihn zusammen mit dem als eitel geltenden Weltklasse-Torwart Thibaut Courtois zum stellvertretenden Spielführer hinter Kevin De Bruyne. In dessen Abwesenheit wollte Tedesco Lukaku stärken und übertrug ihm im Juni 2023 das Kapitänsamt für ein Länderspiel, bei dem ausgerechnet Courtois für seine Verdienste im Nationaltrikot geehrt worden war. Der Schlussmann von Real Madrid fühlte sich brüskiert und reiste überstürzt aus dem Quartier ab. Tedesco schilderte die Situation detailliert der Öffentlichkeit, was Courtois in Rage versetzte.

Es häufen sich die Meinungen, dass Openda im Angriff eine geeignete Alternative wäre

Kurz nach dem Vorfall erlitt Courtois einen Kreuzbandriss und kündigte zum Jahresende 2023 an, für die anstehende EM „nicht zu hundert Prozent bereit“ zu sein. Mit seinem Verzicht wollte der gerade für viele beste Torwart der Welt mutmaßlich einer Nichtnominierung durch Tedesco zuvorkommen. Denn er kehrte vor ein paar Wochen ins Real-Tor zurück und hielt mit mehreren bestechenden Paraden den Königsklassensieg gegen Borussia Dortmund fest. Im März 2024 hatte Tedesco zur Courtois-Personalie kryptisch und unpräzise verlautet, „alles, wirklich alles“ versucht zu haben. Einen Beitrag mit dem Zitat kommentierte Courtois mit Pinocchio-Emojis.

Der ungeklärte Disput begleitet die Belgier nun ähnlich wie die tiefen Zerwürfnisse zwischen einzelnen Spielern bei der vergangenen WM. Der Mannschaft mangelte es im ersten Spiel sichtbar an Stabilität in beiden Strafräumen. Courtois-Ersatzmann Koen Casteels vom VfL Wolfsburg wehrte einen Schuss direkt vor die Füße des slowakischen Siegtorschützen Ivan Schranz ab, der ihn dann aus spitzem Winkel überwand. Die Aktion wirkte so unglücklich, dass es kaum vorstellbar war, Courtois hätte ein solches Tor kassiert. Und vorne hat sich Tedesco mit seinem Vorgehen quasi auf Lukaku als Mittelstürmer dauerhaft festgelegt. Dabei häufen sich die Meinungen, dass Loïs Openda nach seiner starken Saison bei RB Leipzig vielleicht eine Alternative sein könnte.

Aus den verbleibenden Gruppenspielen gegen Rumänien am Samstag und die Ukraine benötigt Belgien wohl mindestens einen Sieg zum Weiterkommen. Sonst könnte bald der nächste Umbruch bevorstehen.