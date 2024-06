Von Sebastian Fischer, Köln

Kevin De Bruyne fing schließlich an, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. In der ersten Halbzeit hatte er noch abgespielt nach einem fantastischen Dribbling aus der eigenen Hälfte bis zum gegnerischen Strafraum, Angreifer Dodi Lukebakio hatte seinen Pass nicht erfolgreich zu verwerten gewusst. In der zweiten Halbzeit schoss De Bruyne dann zweimal selbst aufs rumänische Tor, zweimal verfehlte er es knapp. In der 80. Minute traf er, mit mehr Willenskraft als Finesse, im Fallen, von seinem Gegenspieler Radu Dragusin gehalten, nach einem langen Abstoß von Torwart Koen Casteels. Es war das vorentscheidende Tor zum 2:0-Sieg gegen Rumänien, der dem belgischen Nationalteam beste Chancen auf den Achtelfinaleinzug gewährt.