Bei der heiligen WM 2006 waren einige Infostände in den deutschen Bahnhöfen zu Fußbällen umgebaut worden, darin saßen Servicekräfte und erklärten den Gästen aus der weiten Welt, wohin dieser Zug fährt und wann jener voraussichtlich ankommt. Was für ein freundliches Land, werden die Fans aus Mexiko, Japan und Angola gedacht haben: Dort sitzen Menschen, die einen Plan haben, in riesigen Bällen. (Und da hatten die Fans aus Mexiko, Japan und Angola noch nicht mal mitgekriegt, dass an manchen Straßen dieses freundlichen Landes die Erdbeerverkäuferinnen in riesigen Erdbeeren sitzen.)

In der Erinnerung war die Deutsche Bahn schon 2006 nicht besonders pünktlich, aber bei der WM konnte man sich auf sie verlassen. Vermutlich dem Zauber des OK-Chefs und Helikopterpassagiers Franz Beckenbauer geschuldet: Wer die Sonne anknipsen kann, bringt auch die Bahn auf Trab. Inzwischen hat sich die Bahn in Deutschland zum Witzbetrieb entwickelt, Züge ruckeln, bleiben stehen. Lautsprecher spucken Begründungen für Verspätungen aus: Türstörung, Signalstörung.

Die Bahn ist „Nationaler Partner“ der EM, sie ist dem Turnier also eng verbunden, aber wenn es in den nächsten Wochen so läuft, wie es immer bei der Bahn läuft, wird sie keinen guten Eindruck machen. Fans verbringen bei einem Turnier mehr Zeit im Zug als im Stadion, sie werden zu Hause in Birmingham, Tiflis und Lyon erzählen, dass Deutschland, früher das Land der Dichter und Denker, das Land der Riesenfußbälle und Riesenerdbeeren, inzwischen das Land der Böschungsbrände und Gleisabsenkungen geworden ist.

Die Bahn hat im Bordbistro nie einen Ersatz für die Vollkornschnitte gefunden

Deutschland, das Land der Zungenbrecher. Früher Schweinsteiger, jetzt Schienenersatzverkehr. Kann sein, dass den Gästen aus dem Ausland auffällt, wie runtergerockt good old Germany inzwischen an manchen Stellen ist. Und kann sein, dass dieser Eindruck nicht in erster Linie mit dem Spiel der Nagelsmänner zu tun hat. Die haben immerhin manche Fehlstelle besser besetzt, Maximilian Mittelstädt ist ein brauchbarer Linksverteidiger. Die Bahn dagegen hat im Bordbistro nie einen Ersatz für die Vollkornschnitte gefunden: Das Haferbrötchen ist es jedenfalls nicht.

Der Reporter Alexander Osang hat kürzlich beschrieben, wie er 2002 den deutschen Kaiser bei der WM in Japan auf dem Bahnhof in Shizuoka beobachtete. „Franz Beckenbauer stand an der Bahnsteigkante wie ein Kind, das seinem Schicksal vertraut. Er konnte damals noch sicher sein, dass man ihn nicht im Stich lässt.“ Und dann: „Irgendjemand würde ihn ins Ziel bringen.“ So sollte sich Bahnfahren anfühlen. Aber das war am anderen Ende der Welt. Franz Beckenbauer reist nicht mehr. Und es ist alles schon sehr lange her.

Die Zeiten sind wirklich anders geworden.