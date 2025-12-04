Als Deutschland zuletzt Gastgeber einer Europameisterschaft der Frauen gewesen ist, war die Fußballwelt noch eine andere. 2001 fanden 15 Partien in Aalen, Erfurt, Jena, Reutlingen und Ulm statt, das kleinste dieser Stadien in Reutlingen hatte Platz für 9400 Zuschauer, das größte in Ulm fasste derer 21 000. Und Fußball war, frei zitiert nach Gary Lineker, auch bei den Frauen ein einfaches Ding: 22 Spielerinnen jagen einem Ball nach, „und am Ende gewinnen immer die Deutschen“. In dem Fall durch ein Golden Goal von Claudia Müller zum dritten EM-Titel in Serie, dem fünften insgesamt.