Gwinn verletzt, Wamser gesperrt, Knaak ausgewechselt: Für das Viertelfinale muss Bundestrainer Wück eine neue Verteidigung basteln, die Frankreichs Power-Offensive bremsen soll.

Von Anna Dreher, Zürich

In manche Szenen lassen sich wunderbar Dinge hineininterpretieren, und ob bewusst oder unbewusst, lieferten in dieser Woche die passenden Protagonistinnen die passenden Bilder. Das deutsche Nationalteam hat sich für diese Europameisterschaft auf den Trainingsplätzen des Sportzentrums Buchlern vorbereitet, fast jeden Tag ist der Mannschaftsbus die 15 Minuten vom Hotel am Uetliberg rübergefahren. Am Donnerstag vielleicht zum letzten Mal, denn das Abschlusstraining findet in der Basler Spielstätte statt. Und weil nun eine fußballerisch doch recht große Frage über diesen Stunden vor dem Viertelfinale gegen Frankreich schwebte, wurde alles noch genauer beobachtet. Wer betritt zuerst den Platz? Wer spricht mit wem? Wen nimmt sich der Bundestrainer zur Seite?