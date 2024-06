Eine Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, die gab es seit 1988 nicht mehr. 24 Mannschaften, zehn Stadien, 51 Partien – es soll ein Fußballfest werden, an das sich Europa noch lange erinnert. Die SZ greift in diesem Liveblog ausgewählte Ereignisse rund um die Spiele auf. Dazu verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen sid und dpa.