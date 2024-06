Von Ulrich Hartmann, Vivien Timmler, Gelsenkirchen

Während er filmt, schwenkt James Olley sein Handy um 180 Grad. Man sieht: Fans, Fans und noch mehr Fans. Dicht an dicht stehen Sonntagnacht nach dem Sieg der Engländer gegen Serbien Hunderte von ihnen am Gleis 4 des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs – in der Hoffnung, noch einen Zug nach Essen zu erwischen. Die Uhr am Bahnsteig zeigt Viertel vor zwei. „Das ist nicht gut“, schreibt der ESPN-Reporter Olley auf X: „Die Züge erscheinen nicht oder sind verspätet. Das Spiel ist seit fast drei Stunden vorbei.“