Heim-EM nach 36 Jahren: Zum zweiten Mal nach 1988 findet wieder eine Fußball-Europameisterschaft in Deutschland statt. Auf die Fans warten 51 Spiele in zehn Städten: Los geht's am 14. Juni 2024 in München, einen Monat später, am 14. Juli, steigt in Berlin das EM-Finale.