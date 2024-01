Von Thomas Kistner

Kleine Preisfrage: Wann findet die nächste Fußball-Europameisterschaft statt, und wo? Knappe fünf Monate vor dem Anpfiff in München laufen nicht nur die meisten Vorbereitungen für dieses Turnier unter dem öffentlichen Radar ab, auch für die sonst schäumende Vorfreude hierzulande, das Fußballfieber, gilt: Fehlanzeige. Bisher wirkt das EM-Turnier eher wie ein Staatsgeheimnis. Ist da noch was, zwischen Bundesliga-Finale Mitte Mai und den Olympischen Sommerspielen ab Juli in Paris?