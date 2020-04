Die "Fußball-EM dahoam" soll es auch 2021 geben - sofern das Coronavirus mitspielt. Die deutsche Nationalmannschaft würde auch bei der ins kommende Jahr verschobenen Europameisterschaft ihre Gruppen-Heimspiele in München austragen. Der Stadtrat stimmte am Mittwoch einer Beschlussvorlage des Sportreferats zu, an den insgesamt vier geplanten Partien in der Arena des FC Bayern festzuhalten.

Der Deutsche Fußball-Bund nahm die Nachricht mit Erleichterung auf: "Das war gewiss keine einfache Entscheidung", sagte Vizepräsident Rainer Koch. Der Bayerische Fußballverband, dem der Jurist vorsitzt, sei der Stadt "sehr dankbar. München ist eine weltoffene Stadt und hat sich mehrfach als perfekter Gastgeber bewiesen." Bei der kommenden EM (geplanter Termin: 11. Juni bis 11. Juli 2021) soll die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw ihre Gruppenspiele gegen Weltmeister Frankreich, Titelverteidiger Portugal und einen noch nicht ermittelten Playoff-Sieger in der bayerischen Landeshauptstadt austragen. Außerdem wird in München ein Viertelfinale gespielt. Verkaufte Eintrittskarten behalten für das nächste Jahr ihre Gültigkeit. Fans, die ihre Tickets zurückgeben möchten, können dies aber tun.

"Die EM bringt viele positive Impulse für unsere Stadt", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD): "Gerade jetzt brauchen wir den Ausblick auf solche Veranstaltungen." Sportreferentin Beatrix Zurek betonte: "Sport gibt vielen Menschen Halt. Die Verschiebung ins Jahr 2021 ist ein Lichtblick: Es wird wieder aufwärts gehen. Das ist ein wichtiges Signal."

Dass die EM auch 2021 in denselben zwölf Städten stattfinden wird, ist allerdings keineswegs gesichert.