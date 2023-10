Die Fußball-EM 2024 in Deutschland kann aus Sicht von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil zum Vorbild für künftige Sport-Großereignisse werden. "Ich freue mich, dass es ein Heimspiel für Menschenrechte wird", sagte der SPD-Politiker bei einem Termin am Montag in Frankfurt am Main: "Hier werden Maßstäbe gesetzt, an denen sich neue Turniere auch messen lassen können." Heil sieht vor allem die Bemühungen der Organisatoren mit Blick auf die Arbeitsbedingungen rund um das Turnier als "gutes Zeichen". Am 14. November sollen bei einem Termin dazu die konkreten Vorstellungen für die EM zum Thema Menschenrechte und Nachhaltigkeit gemeinsam mit der Bundesregierung vorgestellt werden. Zudem hob der Minister die Bedeutung der Heim-EM in Zeiten zahlreicher Krisen hervor. "Dieses große Fußballfest kann ein Punkt sein, dass unserem Land Orientierung und Hoffnung gibt", sagte Heil, der Parallelen zum "Wunder von Bern" bei der WM 1954 oder dem "Sommermärchen" 2006 zog.