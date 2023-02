Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt trauert um den Holocaust-Überlebenden Helmut "Sonny" Sonneberg. Der Fan und "herausragende Repräsentant des Vereins" sei im Alter von 91 Jahren gestorben, teilte der Klub unter Berufung auf dessen Familie mit. Für die Eintracht habe er "in beeindruckender Weise seine Lebensgeschichte als Holocaust-Überlebender an die nachfolgenden Generationen weitergegeben". Als 13-Jähriger war Sonneberg, dessen Eltern jüdischen Glaubens waren, von den Nazis nach Theresienstadt verschleppt. Zuvor hatte er in seiner Heimatstadt Frankfurt bereits Ausgrenzung, Schikanen und Gewalt erlebt. Er überlebte das KZ und kehrte nach Frankfurt zurück, wo er seine Lebensgeschichte erst im hohen Alter öffentlich machte. Bei der Eintracht war er Fan und wurde zum lebenslangen Mitglied ernannt. 2019 begleitete er eine Gruppe von Frankfurter Fans zu einer Bildungsreise ins ehemalige Konzentrationslager Theresienstadt. "Sonny stand entschieden für die Werte, für die auch Eintracht Frankfurt eintritt: Er engagierte sich gegen Rassismus, Ausgrenzung und Antisemitismus und setzte sich auch im hohen Alter ein für demokratische Werte und eine tolerante Gesellschaft", schrieb die Eintracht in einer Mitteilung.