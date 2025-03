Der Sieger der umstrittenen Klub-Weltmeisterschaft darf sich über ein Preisgeld von bis zu umgerechnet 115 Millionen Euro freuen. Das teilte der Fußball-Weltverband Fifa am Mittwoch mit. Insgesamt werden an die 32 teilnehmenden Teams eine Milliarde US-Dollar (926 Millionen Euro) ausgeschüttet. Auch die bereits angekündigten Solidaritätsleistungen in Höhe von 250 Millionen US-Dollar (231 Millionen Euro) für nicht teilnehmende Vereine bestätigte die Fifa in der Mitteilung. Deutschland wird bei dem Mega-Event (14. Juni bis 13. Juli) in den USA durch Rekordmeister Bayern München und Champions-League-Finalist Borussia Dortmund vertreten.