Dresden und Halle trennen sich in Testspiel torlos

Artikel per E-Mail versenden

Eilenburg (dpa) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden und Drittligist Hallescher FC haben sich in einem kurzfristig angesetzten Testspiel im Rahmen der Länderspielpause 0:0 getrennt. Die Partie fand im Ilburgstadion im sächsischen Eilenburg statt.

Dynamos Coach Cristian Fiel, der in den letzten drei Liga-Partien auf dieselbe Startformation gesetzt hatte, nutzte den Test um allen zur Verfügung stehenden Ersatzspielern Einsatzzeit zu gewähren. So feierte auch Kapitän Marco Hartmann nach fast zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback.

Am Freitag tritt die Fiel-Elf zu einem weiteren Testspiel beim Landesligisten 1. FC Zeitz an. Am 15. September gastiert der Zweitliga-14. beim VfL Bochum. Dann reist der Hallesche FC als Drittliga-Zweiter zum Topspiel beim Dritten FC Ingolstadt.