3. Juli 2019, 18:51 Uhr Fußball Durm wechselt nach Frankfurt

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Erik Durm verpflichtet. Der 27 Jahre alte Weltmeister von 2014 kommt ablösefrei vom englischen Premier-League-Absteiger Huddersfield Town. Durm erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Der Linksverteidiger stand von 2012 bis 2018 in der Bundesliga bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Beim WM-Triumph 2014 war Durm jedoch ohne einen Einsatz geblieben. "Erik Durm macht uns variabler. Er ist schnell und dynamisch und hat das Herz am rechten Fleck", sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter am Mittwoch. Ähnlich sieht es Sport-Vorstand Fredi Bobic: "Erik Durm erweitert nicht nur unsere Möglichkeiten, er ist ein starker Charaktertyp und ein überragender Teamplayer." Neben Durm haben die Frankfurter noch Mittelfeldspieler Dominik Kohr vom Ligarivalen Bayer Leverkusen verpflichtet. Der 25-Jährige, der eigentlich noch bis 2021 bei Bayer unter Vertrags stand, hat bis Juni 2024 unterschrieben und soll rund zehn Millionen Euro kosten. "Dominik Kohr ist eine echte Bereicherung für unser Spiel. Dass deutsche Spieler auf diesem Niveau zu uns kommen, ist ein Nachweis für die positive Entwicklung von Eintracht Frankfurt in den vergangenen Jahren", erklärte Bobic: "Er passt von seiner Spielweise und seinem Charakter ideal zu uns."