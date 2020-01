Duisburg (dpa/lby) – Tabellenführer MSV Duisburg muss im Spitzenspiel der 3. Fußball-Liga am Samstag (14.00 Uhr) gegen Verfolger FC Ingolstadt auf Torjäger Vincent Vermeij verzichten. Laut MSV-Coach Torsten Lieberknecht fällt der niederländische Angreifer wegen eines grippalen Infekts aus. "Das ist eine Hiobsbotschaft, die uns trifft und uns Kopfzerbrechen bereitet", erklärte Lieberknecht am Donnerstag. Vermeij hat in seiner ersten Saison für die Duisburger bisher acht Treffer erzielen können und gilt als wichtiger Eckpfeiler in der MSV-Offensive.