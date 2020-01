Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorf hat den 26 Jahre alten kosovarischen Nationalspieler Valon Berisha verpflichtet. Wie der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga mitteilte, wurde der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler von Lazio Rom bis zum Saisonende mit Kaufoption ausgeliehen.

"Mit seiner ideenreichen Spielweise wird er uns die Kreativität verleihen, die uns in dem einen oder anderen Spiel der bisherigen Saison gefehlt hat. Außerdem erhoffen wir uns von ihm als klassischen Box-to-Box-Spieler zusätzliche Torgefahr aus dem Mittelfeld", kommentierte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel.

Der in Malmö geborene Berisha absolvierte für Lazio Rom in der Hinrunde acht Pflichtspiele und gewann in der vergangenen Saison mit dem Serie-A-Club den italienischen Pokal. Zuvor hatte er in seiner Zeit bei RB Salzburg (2012 bis 2018) fünf Meisterschaften gefeiert. "Ich werde von meinem ersten Tag an alles dafür tun, der Mannschaft zu helfen, damit wir unser großes Ziel, den Klassenerhalt, erreichen. In Gesprächen mit Lutz Pfannenstiel, aber auch mit Lazio-Sportdirektor Igli Tare, der auch schon für die Fortuna gespielt hat, habe ich ein enorm gutes Gefühl bekommen. Danach wollte ich unbedingt zur Fortuna", sagte Berisha.