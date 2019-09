Düsseldorf (dpa/lni) - Eintracht Braunschweig hat in Unterzahl die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga verteidigt. Auch nach einem 0:1-Rückstand und einer Roten Karte für Marc Pfitzner gewannen die Niedersachsen am Sonntag noch mit 2:1 (0:0) beim KFC Uerdingen.

Der eingewechselte Yari Otto (72.) sowie Neuzugang Danilo Wiebe (81.) drehten im Stadion von Fortuna Düsseldorf noch dieses Spiel. Zuvor war Uerdingen in der 53. Minute durch den früheren Werder-Profi Assani Lukimya in Führung darauf. Kurz darauf sah Pfitzner nach einem Foul am Mittelkreis eine umstrittene Rote Karte (60.).

"Mit dieser Mannschaft macht es einfach unfassbar viel Spaß. Wir spielen in Unterzahl und hauen trotzdem alles rein", sagte der Siegtorschütze Wiebe in einem Interview von "MagentaSport". Die Eintracht hätte bereits in der ersten Halbzeit bei zwei Chancen von Mike Feigenspan (21.) und Nick Proschwitz (27.) in Führung gehen können. "Am Ende sah es so aus, als wären wir ein Mann weniger gewesen", sagte Uerdingens Lukimya enttäuscht.