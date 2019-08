Düsseldorf (dpa) - Trainer Friedhelm Funkel vom Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf hat dafür geworben, Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies nach seiner als rassistisch erachteten Aussage über Afrika zu vergeben. "Clemens hat sich in der Wortwahl vergriffen. Aber was da medial draus gemacht wird, ist mir persönlich viel zu viel. Er wird ja regelrecht geschlachtet", sagte Funkel auf dem "Rheinischen Fußballgipfel" der "Rheinischen Post" in Düsseldorf: "Da bringen Leute mit einem Samurai-Schwert Menschen um, darüber wird zwei Tage berichtet, dann ist es vergessen. Er wird nun in eine Ecke gedrängt, in die er sich selbst gebracht hat, in die er aber nicht gehört."