München (dpa) - Fußball-Trainer Hansi Flick (54) ist kein Fan der Toten Hosen. "Es ist nicht so, dass ich diese Musikrichtung höre", sagte Flick am Freitag in München vor dem Auswärtsspiel des FC Bayern bei Fortuna Düsseldorf. Die Fortuna-Profis werden an diesem Samstag im Bundesligaspiel gegen Flicks Bayern in einem Sondertrikot auflaufen, das der Verein zusammen mit der Rockband aufgelegt hat. Es ist ein rot-weißes Retroshirt mit einem Totenkopf. Die Mitglieder der Düsseldorfer Band um Frontmann Campino (57) sind teilweise seit Kindertagen Fortuna-Anhönger. Von den Toten Hosen gibt es auch ein Anti-Rekordmeister-Lied ("Wir würden nie zum FC Bayern München gehen").