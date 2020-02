Dresden (dpa) - Fußball-zweitligist Dynamo Dresden hat zwei Offensiv-Talente langfristig an sich gebunden. Die Stürmer Ransford-Yeboah Königsdörffer und Simon Gollnack unterschrieben Profi-Verträge bis 30. Juni 2022. Das teilte der Club am Mittwoch mit. "Beide bringen viel Ehrgeiz und einen tollen Charakter mit, um ihren Weg im Profibereich zu gehen, wenn sie weiter so hart an sich arbeiten", sagte Geschäftsführer Ralf Minge.