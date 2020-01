Dresden (dpa) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden muss für das Verhalten seiner Fans erneut tief in die Tasche greifen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) teilte am Freitag mit, dass Dresden "wegen dreier Fälle eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Gesamthöhe von 21 200 Euro" belegt wird. Konkret geht es um Vorfälle bei den Spielen gegen Wiesbaden und in Nürnberg. Bereits am Dienstag war der Club wegen des Zündens von Pyrotechnik im Pokalspiel bei Hertha BSC zu einer Strafe von 89 900 Euro verdonnert worden.