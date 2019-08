Dresden (dpa/sn) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden geht mit Druck in die Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den FC Heidenheim. "Klar hatten wir gehofft, die ersten beiden Spiele erfolgreich zu sein. Aber wir brauchen Geduld und am Sonntag eine gute Leistung, um vielleicht mal eine kleine Serie starten zu können", sagte Außenverteidiger Chris Löwe am Freitag auf der Pressekonferenz der Sachsen.