Dresden (dpa) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden reist ohne Kapitän Marco Hartmann ins Wintertrainingslager im spanischen Mijas. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler muss aufgrund eines Muskelfaserrisses in der rechten Wade und eines bakteriellen Infekts in Dresden bleiben. In der kommenden Woche sind weitere Kontrolluntersuchungen geplant. Das gaben die Sachsen am Freitag bekannt.

Trainer Markus Kauczinski nimmt insgesamt 28 Spieler mit an die spanische Mittelmeerküste, wo sich das Zweitliga-Schlusslicht vom 12. bis 20. Januar auf die verbleibenden 16 Spiele im Kampf um den Klassenverbleib vorbereitet. Dort sind auch zwei Testspiele gegen den rumänischen Erstligisten Dinamo Bukarest am 15. Januar und den südkoreanischen Serienmeister Jeonbuk Hyundai Motors FC am 18. Januar geplant.