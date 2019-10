Dresden (dpa) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden muss bis Anfang November auf Niklas Kreuzer verzichten. Der 26 Jahre alte Außenbahnspieler wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen einer Tätlichkeit mit einer Sperre von drei Ligaspielen belegt. Das teilte der Verein am Montag mit. Kreuzer hatte vergangenen Sonntag in der 65. Minute der Zweitliga-Partie gegen Hannover 96 nach einem Kopfstoß an Miiko Albornoz die Rote Karte gesehen. Der Vize-Kapitän fehlt Dynamo damit bei Greuther Fürth, gegen Arminia Bielefeld und beim VfB Stuttgart.